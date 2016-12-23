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Сибирское агентство новостей
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Алтай возглавили экорейтинг «Зеленого патруля» за год

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Барнаул
10:28 23 Декабря 2016
общество, экология, рейтинг
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Республика Алтай и Алтайский край возглавили экорейтинг российских регионов за 2016 год, сообщает общественная организация «Зеленый патруль».

По словам председателя правления «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, Москва по итогам прошедшего лета впервые вошла в десятку лучших регионов страны, а по итогам года уверенно в ней закрепилась на 7-м месте.

«Безусловно, главная заслуга в этом прорыве — введение в России запрета на продажу автомобильного топлива ниже экологического класса «Евро-5». Именно выхлопные газы автомобилей в российских мегаполисах являются основным источником загрязнения окружающей среды. Надо также отдать должное правительству Москвы, которое планомерно решает транспортную проблему в городе», — заявил Нагибин.

Московская и Ленинградская области, являясь, фактически, «свалками» для столиц, входят в десятку отстающих регионов рейтинга, отметил Нагибин.

«На последнем месте находится Челябинская область… Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, республика Бурятия, Курганская область и Еврейская АО также в десятке антилидеров экологического рейтинга», – отмечают экологи.

Фото: предоставлено администрацией Алтайского края

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