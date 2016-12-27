В окрестностях Белокурихи открыли новую горнолыжную трассу

В Алтайском крае в 8 км от действующего курорта Белокуриха открыли новую горнолыжную трассу. Она оборудована подъемником с двухместными бугелями.

Трасса туристического комплекса «Таежная заимка «Лесная сказка» имеет три уровня сложности: красный, синий и зеленый. Протяженность спуска составляет 580 метров, угол склона - от 15 до 40 градусов, ширина - от 40 до 85 метров.

У подножия располагается пункт проката спортивного снаряжения, уточняют в пресс-службе администрации Белокурихи. Неподалеку от горнолыжного спуска, на берегу таежного озера есть ресторан. На территории комплекса — уютные беседки.

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства