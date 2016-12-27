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Сибирское агентство новостей
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В Алтайском крае создадут центр камнерезного искусства

Главная Общество
Барнаул
08:30 27 Декабря 2016
образование, общество, вуз
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском государственном техническом университете планируют открыть новую специальность — «Индустриальный дизайн». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В вузе есть преподаватели, которые смогут готовить специалистов в этом направлении. Дополнительно к обучению привлекут еще нескольких опытных технологов. Для студентов создадут учебно-производственный комплекс камнерезного искусства и ремесленного дизайна.

«Образовательную программу уже разработали. Профильной для новой специальности будет кафедра рисунка, живописи и скульптуры, где работают известные алтайские художники и скульпторы. Так что интеллектуальная и творческая база для создания центра камнерезного искусства есть. Что касается материально-технической, то ее нужно пополнять. Для камнерезного дела необходимо специальное оборудование. Мы надеемся, что краевые власти поддержат наш проект и помогут с приобретением такого оборудования», — прокомментировал директор Института архитектуры и дизайна (ИнАрхДиз) АлтГТУ Сергей Поморов.

Выпускники этого направления могут работать не только на специализированных предприятиях, но и в небольших частных мастерских, студиях.

При поддержке властей Алтайского края в камнерезном центре планируют выпускать сувениры, создавать флорентийскую мозаику и изделия из самоцветов. Тогда этот производственно-образовательный проект впишется в концепцию туристического кластера «Барнаул - горнозаводской город».

По словам Сергея Поморова, изначально кластер рассматривался как центр досуга и ремесленных искусств. Учебно-производственный центр вместе с действующим музеем «Мир камня» станет единым комплексом в общей концепции туркластера.

Фото: altstu.ru

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