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Сибирское агентство новостей
Барнаул
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Алтайские депутаты внесли в Госдуму законопроект о принудительном лечении от ВИЧ

Главная Общество
Барнаул
08:01 28 Декабря 2016
здоровье, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Алтайские депутаты внесли в Госдуму законопроект, обязывающий состоящих на диспансерном учете носителей ВИЧ-инфекции проходить обязательное лечение.

В соответствии с действующим законом обследование и лечение больных ВИЧ-инфекцией и иные виды медицинского вмешательства возможны только при их добровольном согласии.

«ВИЧ-инфицированные лица, состоящие на диспансерном учете и нуждающиеся в лечении, обязаны своевременно проходить обследование в медицинской организации по месту наблюдения и при необходимости получать препараты дня лечения», — говорится в тексте законопроекта.

Также законопроект предусматривает, что ВИЧ-инфицированные лица, неоднократно нарушающие санитарно- противоэпидемический режим, а также уклоняющиеся от обследования и лечения, будут госпитализированы в медицинские организации на основании решений суда.

Помимо этого законопроектом вводятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ «в части регулирования механизма исполнения норм, предусматривающих обязательное диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицированных больных».

 

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