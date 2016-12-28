Алтайские депутаты внесли в Госдуму законопроект о принудительном лечении от ВИЧ

Алтайские депутаты внесли в Госдуму законопроект, обязывающий состоящих на диспансерном учете носителей ВИЧ-инфекции проходить обязательное лечение.

В соответствии с действующим законом обследование и лечение больных ВИЧ-инфекцией и иные виды медицинского вмешательства возможны только при их добровольном согласии.

«ВИЧ-инфицированные лица, состоящие на диспансерном учете и нуждающиеся в лечении, обязаны своевременно проходить обследование в медицинской организации по месту наблюдения и при необходимости получать препараты дня лечения», — говорится в тексте законопроекта.

Также законопроект предусматривает, что ВИЧ-инфицированные лица, неоднократно нарушающие санитарно- противоэпидемический режим, а также уклоняющиеся от обследования и лечения, будут госпитализированы в медицинские организации на основании решений суда.

Помимо этого законопроектом вводятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ «в части регулирования механизма исполнения норм, предусматривающих обязательное диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицированных больных».