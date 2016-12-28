В Алтайском крае вместо краевой администрации создается правительство

С 1 января 2017 года в Алтайском крае вместо краевой администрации начнет работать краевое правительство. Соответствующий указ подписал губернатор края Александр Карлин.

Определена структура органов исполнительной власти Алтайского края и состав правительства: губернатору края, являющемуся одновременно председателем правительства, подчинены восемь заместителей председателя. Они курируют работу 10 министерств и 12 управлений.

В структуру органов исполнительной власти региона входят также администрация губернатора и правительства Алтайского края и постоянное представительство Алтайского края в городе Москве.

Общая численность правительства Алтайского края составит 17 человек.

Первыми заместителями председателя правительства края стали Сергей Локтев и Александр Лукьянов, зампредом правительства и руководителем администрации губернатора и правительства - Виталий Снесарь, заместителями председателя правительства - Виктор Мещеряков, Надежда Капура и Андрей Щукин. Также зампредами правительства и одновременно министрами назначены Владимир Притупов - министром финансов и Николай Чиняков - министром экономического развития.

Министром здравоохранения назначена Ирина Долгова, министром труда и социальной защиты — Михаил Дайбов, министром сельского хозяйства — Александр Чеботаев, министром образования и науки — Александр Жидких, министром юстиции — Константин Портнягин, министром имущественных отношений — Людмила Сорокина, министром строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. И.о. министра природных ресурсов края стал Владимир Попрядухин.

«Это перезагрузка системы органов исполнительной власти через значительное кадровое обновление. Сегодня мы можем говорить о том, что у нас новый парламент, новый высший орган исполнительной власти, новая форма работы», — отметил вице-губернатор Виталий Снесарь.

Он напомнил, что работа по созданию правительства в крае началась еще в 2015 году. Кроме того, на протяжении последних лет проводилась большая подготовительная работа. Так, в одну структуру объединялись по несколько отраслевых органов власти.