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Сибирское агентство новостей
Барнаул
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Ильдара Дадина доставили в исправительную колонию в Алтайском крае

Главная Общество
Барнаул
08:12 9 Января 2017
общество, происшествия, тюрьма
Автор: Sibnovosti.ru
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Ильдар Дадин находится в исправительной колонии в Алтайском крае. Об этом журналистам сообщила его жена Анастасия Зотова, передает ТАСС.

По ее словам, Дадин во время этапа имел возможность нормально питаться, физическая сила к нему не применялась.

«ИК-5 — куда его привезли, образцово-показательная, как мне сказали, проблем быть не должно. Ильдар в физическом плане хорошо себя чувствует, в эмоциональном плане переживает за людей, которые остались в колонии в Карелии», — цитирует издание Зотову.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Его приговорили к 2,5 года колонии.

1 ноября 2016 года Дадин пожаловался на пытки и избиения в карельской колонии, где отбывал наказание. Дадина посетили правозащитники и омбудсмен Татьяна Москалькова, которая посоветовала перевести его в другую колонию. Следственный комитет и служебная проверка ФСИН не нашли нарушений, которые подтвердили бы слова Дадина об избиениях и пытках.

5 декабря Дадина этапировали из сегежской колонии в неизвестном направлении. Во ФСИН сообщили, что перевод Дадина в другую колонию был необходим для обеспечения его безопасности. С этой даты о местонахождении Дадина было ничего не известно, во ФСИН не раскрывали информацию о том, где он находится.

С просьбой к ФСИН сообщить местонахождение И.Дадина обратились писатели, правозащитники и журналисты, в том числе Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Лев Пономарев, Алексей Венедиктов, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.

Фото: ОВД-Инфо

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