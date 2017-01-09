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Новые назначения произведены в администрации Барнаула

Главная Общество
Барнаул
12:44 9 Января 2017
общество, мэр, администрация, назначения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В администрации Барнаула прошли масштабные кадровые изменения. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Вячеслав Франк стал руководителем аппарата главы администрации Барнаула в должности первого зама Дугина. Ранее он занимал должность замглавы города по градостроительству. Франк сменил на ключевом посту Петра Фризена, работавшего руководителем аппарата с 2005 года и уходящего на пенсию.

Гендиректор крупнейшего заказчика-застройщика города — ОАО «Барнаулкапстрой» — Сергей Демин получил прежнее кресло Франка.

Глава города распределил еще несколько значимых постов.

Глава Центрального района Юрий Еремеев стал председателем организационно-контрольного комитета мэрии. Зампред комитета по дорожного хозяйству Антон Шеломенцев возглавил этот же комитет, помощник Дугина по соцполитике Евгений Перфильева стала зампредом комитета по делам молодежи.

Администрации Индустриального, Ленинского и Центрального районов города возглавили Сергей Татьянин, Александр Михалдыкин и Максим Сабын. Всего Сергей Дугин назначил 11 новых чиновников.

Кроме того, новым гендиректором ОАО «ЭКО-комплекс» стал Виктор Карл, работавший в акционерном обществе первым замом.

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