Новые назначения произведены в администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошли масштабные кадровые изменения. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Вячеслав Франк стал руководителем аппарата главы администрации Барнаула в должности первого зама Дугина. Ранее он занимал должность замглавы города по градостроительству. Франк сменил на ключевом посту Петра Фризена, работавшего руководителем аппарата с 2005 года и уходящего на пенсию.

Гендиректор крупнейшего заказчика-застройщика города — ОАО «Барнаулкапстрой» — Сергей Демин получил прежнее кресло Франка.

Глава города распределил еще несколько значимых постов.

Глава Центрального района Юрий Еремеев стал председателем организационно-контрольного комитета мэрии. Зампред комитета по дорожного хозяйству Антон Шеломенцев возглавил этот же комитет, помощник Дугина по соцполитике Евгений Перфильева стала зампредом комитета по делам молодежи.

Администрации Индустриального, Ленинского и Центрального районов города возглавили Сергей Татьянин, Александр Михалдыкин и Максим Сабын. Всего Сергей Дугин назначил 11 новых чиновников.

Кроме того, новым гендиректором ОАО «ЭКО-комплекс» стал Виктор Карл, работавший в акционерном обществе первым замом.