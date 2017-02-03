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Барнаульца будут судить за вербовку в экстремистскую организацию

Главная Общество
Барнаул
12:21 3 Февраля 2017
секты, преступник, оперативный, фсб, религия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель города Барнаула пойдет под суд за попытку создать ячейку запрещенной в России религиозной экстремистской организации «Джамаат Таблиг», сообщили в пресс-службе ФСБ.

В ходе оперативных мероприятий оперативниками было установлено, что весной 2015 года мужчина организовал молельную комнату в арендованном помещении одного из барнаульских кафе.

На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди верующих идеологию и ценности международной религиозной экстремистской организации. При внушении основ «Таблиги Джамаат» барнаулец позиционировал это учение как единственно верное.

В ведомстве отмечают, что 41-летний вербовщик соблюдал меры конспирации. В молельной комнате, а также по месту жительства и регистрации подозреваемого была изъята экстремистская литература.

С момента задержания мужчина находится в одном из следственных изоляторов края. В ходе следствия он дал признательные показания.

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