Суд оставил оппозиционера Дадина отбывать наказание в алтайской колонии

Этапирование осужденного активиста Ильдара Дадина из Карелии в колонию на Алтае признано законным. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

«В удовлетворении требований административного искового заявления Дадина и Зотовой (его жены) к ФСИН России отказать», — сообщается в определении судьи Нелли Рубцовой, передает «Интерфакс».

Дадин и Зотова просили признать решение ФСИН РФ не соответствующим статье 8 европейской Конвенции о защите прав человека, касающейся права на уважение частной и семейной жизни.

Ранее стало известно, что активист хочет вернуться в карельскую колонию, потому что опасается, что оставшиеся там осужденные продолжат страдать от пыток. Тем не менее, позже Дадин уже просил перевода в одну из колоний в Московской области, чтобы быть ближе к семье.

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы признал Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста (6 и 23 августа, 13 сентября, 5 декабря 2014 года). Дадин стал первым осужденным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий»). Он был приговорен судом к трем годам лишения свободы, в марте 2016 года приговор смягчили, сократив срок до двух с половиной лет.

Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Независимые врачи, обследовавшие осужденного, не нашли у него признаков травм, следователи также сообщили, что не обнаружили подтверждений применения к Дадину физического насилия в колонии. Позднее стало известно, что после проверки Дадин переведен в исправительную колонию в Алтайском крае.

Фото: Анастасия Зотова / wikipedia.org