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В туркластере «Белокуриха-2» достраивают гостиничный комплекс

Главная Общество
Барнаул
16:55 10 Февраля 2017
общество, туризм, путешествия, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Туристы смогут посетить первый гостиничный комплекс строящегося в Алтайском крае нового курорта «Белокуриха-2» через 1-1,5 месяца. Об этом в четверг сообщил губернатор края Александр Карлин.

Заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании — якорного инвестора «Курорта Белокуриха» Олег Акимов сообщил, что алтайский инвестор вложил в строительство комплекса 20 млн рублей. Объект будет включать 10 номеров. На данный момент ожидается подвод воды и электричества.

«Белокуриха-2» — новый курорт в предгорьях Алтайского края. Впервые за последние 25 лет в России запланировано строительство такого крупного курортного комплекса с нуля. Проектная стоимость — 10 млрд рублей, однако к завершению строительства, по оценке экспертов, она может увеличиться в три раза. Площадка курорта находится на уровне 600-800 метров над уровнем моря, инвестиции государства в проект уже составили около 2 млрд рублей.

Для Алтайского края развитие инфраструктуры на туристических и курортных объектах очень важно — за последние 10 лет турпоток вырос в 3,3 раза, превысив 1,9 млн человек в 2015 году, а уже к ноябрю 2016 года регион посетили более 2 млн человек.

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