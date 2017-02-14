На место поиска вертолета на Алтае ожидают прибытия представителя МАК

Поиски вертолета, упавшего в Телецкое озеро в Республике Алтай в воскресенье, во вторник продолжатся с помощью глубоководного комплекса Falcon, сообщает Сибирский региональный центр МЧС России.

«Сегодня ожидается прибытие к месту поиска представителя МАК. Также на сегодня запланированы обследование акватории Телецкого озера с применением четырех плавсредств, в том числе судна на воздушной «Арго». Планируется обследовать береговую линию Алтайского биосферного заповедника в районе кордона «Кокши», —сказали в ведомстве.

В район происшествия уже доставлена вся необходимая техника и оборудование — в общей сложности 25 единиц. Специалисты обследовали в понедельник при поиске Robinson R-66 в акватории Телецкого озера порядка 5 километров береговой полосы.

Для расследования причин крушения вертолета Robinson МАК создал специальную комиссию. Эксперты МАК находятся в тесном взаимодействии с МЧС России и ожидают результатов поисковых работ. Следователи рассматривают три версии крушения вертолета: техническая неисправность, сложные метеоусловия и ошибка пилота.

Вертолет пропал 12 февраля над Телецким озером в Турочакском районе. По данным межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), на борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай бизнесмен Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин. В настоящий момент спасателям удалось обнаружить тело одной пассажирки вертолета.