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Глава Бийска посоветовала недовольным уборкой снега переехать в теплые края

Главная Общество
Барнаул
09:55 15 Февраля 2017
общество, мэр, курьезы
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Бийска Лидия Громогласова посоветовала жителям города, недовольным уборкой снега, набраться терпения, а недовольным — сменить место жительства.  Так она отреагировала на акции горожан в январе, которые писали имя главы города на сугробах, а также на протестные прогулки активистов по улицам Бийска, сообщает издание «Бийские ведомости».

Местные активисты проводили акции протеста против плохо очищенных от снега улиц. Они расписывали снежные наносы лозунгами «Сугробы за Громогласову», вываливали кучи снега у крыльца горадминистрации.

«Ну, наступила зима в Алтайском крае — она наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать. Существует своя технология при уборке снега. Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, — это тоже вариант», — заявила Громогласова.

Кроме того, мэр сравнила акции протеста активистов с «началом фашизма».

Добавим, что расписанные именами градоначальников сугробы появились не только в Бийске. Свои обращения к мэру города ранее оставили на снегу жители Новосибирска. Позже к ним присоединились и омские активисты.

Фото с сайта vk.com/biysk_all

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