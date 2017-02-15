На Алтае возобновили поиски пропавшего вертолета

Водолазы, вертолеты, наземные группы и глубоководная техника продолжают в среду искать вертолет, потерпевший крушение в Телецком озере на Алтае, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.

«Поиски возобновлены в среду, с наступлением светлого времени суток, в 9:00 по местному времени. Предполагается, что сегодня поиски будут проводиться наземными группами, аппаратом «Фалькон», вертолетами, а также водолазами, которые обследуют дно вдоль береговой линии озера. Вчера водолазами были совершены два погружения, однако поиски пока не дали результатов», — рассказали в ведомстве.

Зона поисков разбита на 87 квадратов, каждый площадью 150 на 100 м.

Накануне шестеро спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда с водолазным снаряжением обследовали дно озера на 100 метров ниже устья реки Кокши — поиски результатов не дали. По данным МЧС региона, группировка сил и средств на месте поиска уменьшена до 71 человека и 21 единицы техники.

Напомним, 12 февраля на Алтае на Телецком озере разбился вертолет Robinson R-66. О катастрофе сообщили очевидцы. В спасательную службу позвонили сотрудники местного заповедника, рассказавшие, что видели, как возле мыса Кокчи внезапно пропали из виду огни набиравшего высоту над озером Телецкое вертолета.

На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. На месте пропажи 13 февраля было найдено тело женщины. Следственные органы Западно- Сибирского следственного управления на транспорте по факту ЧП возбудили уголовное дело.

Телецкое озеро находится на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах. Его площадь составляет 223 квадратных километра, средняя глубина — порядка 170 метров, максимальная — свыше 300 метров.