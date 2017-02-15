15 февраля
Барнаул
погода -28 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

На Алтае возобновили поиски пропавшего вертолета

Главная Общество
Барнаул
11:24 15 Февраля 2017
общество, происшествия, следствие, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Водолазы, вертолеты, наземные группы и глубоководная техника продолжают в среду искать вертолет, потерпевший крушение в Телецком озере на Алтае, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.

«Поиски возобновлены в среду, с наступлением светлого времени суток, в 9:00 по местному времени. Предполагается, что сегодня поиски будут проводиться наземными группами, аппаратом «Фалькон», вертолетами, а также водолазами, которые обследуют дно вдоль береговой линии озера. Вчера водолазами были совершены два погружения, однако поиски пока не дали результатов», — рассказали в ведомстве.

Зона поисков разбита на 87 квадратов, каждый площадью 150 на 100 м.

Накануне шестеро спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда с водолазным снаряжением обследовали дно озера на 100 метров ниже устья реки Кокши — поиски результатов не дали. По данным МЧС региона, группировка сил и средств на месте поиска уменьшена до 71 человека и 21 единицы техники.

Напомним, 12 февраля на Алтае на Телецком озере разбился вертолет Robinson R-66. О катастрофе сообщили очевидцы. В спасательную службу позвонили сотрудники местного заповедника, рассказавшие, что видели, как возле мыса Кокчи внезапно пропали из виду огни набиравшего высоту над озером Телецкое вертолета.

На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. На месте пропажи 13 февраля было найдено тело женщины. Следственные органы Западно- Сибирского следственного управления на транспорте по факту ЧП возбудили уголовное дело.

Телецкое озеро находится на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах. Его площадь составляет 223 квадратных километра, средняя глубина — порядка 170 метров, максимальная — свыше 300 метров.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Глава Бийска посоветовала недовольным уборкой снега переехать в теплые края

Глава Бийска посоветовала недовольным уборкой снега переехать в теплые края

15 Февраля 2017 г.
Местные активисты проводили акции протеста против плохо очищенных от снега улиц
Новости Барнаула: На место поиска вертолета на Алтае ожидают прибытия представителя МАК

На место поиска вертолета на Алтае ожидают прибытия представителя МАК

14 Февраля 2017 г.
В район происшествия уже доставлена вся необходимая техника и оборудование
Новости Барнаула: В туркластере «Белокуриха-2» достраивают гостиничный комплекс

В туркластере «Белокуриха-2» достраивают гостиничный комплекс

10 Февраля 2017 г.
Объект будет включать 10 номеров
Новости Барнаула: Суд оставил оппозиционера Дадина отбывать наказание в алтайской колонии

Суд оставил оппозиционера Дадина отбывать наказание в алтайской колонии

6 Февраля 2017 г.
Дадин и Зотова просили признать решение ФСИН РФ не соответствующим статье 8 европейской Конвенции
Новости Барнаула: Барнаульца будут судить за вербовку в экстремистскую организацию

Барнаульца будут судить за вербовку в экстремистскую организацию

3 Февраля 2017 г.
Мужчина организовал молельную комнату в арендованном кафе
Новости Барнаула: На Алтае снегопады отрезали ученых от цивилизации

На Алтае снегопады отрезали ученых от цивилизации

2 Февраля 2017 г.
Внедорожник, потом и техника спасателей — все застревало в гигантских сугробах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: На Алтае над Телецким озером потерпел крушение вертолет

На Алтае над Телецким озером потерпел крушение вертолет

13 Февраля 2017 г.
Инцидент зафиксирован в Турочакском районе
Новости Барнаула: На Алтае приостановили поиски с воздуха упавшего вертолета Robinson

На Алтае приостановили поиски с воздуха упавшего вертолета Robinson

13 Февраля 2017 г.
В Республике Алтай приостановлены поиски с воздуха вертолета Robinson, упавшего в районе Телецкого озера. Улучшение п...
Новости Барнаула: Более 800 населенных пунктов в Сибири могут быть подтоплены весной

Более 800 населенных пунктов в Сибири могут быть подтоплены весной

10 Февраля 2017 г.
Важно проверить состояние гидротехнических сооружений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.