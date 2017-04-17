МЧС сообщило о более 140 подтопленных домах в Алтайском крае

В Рубцовске Алтайского края паводковые воды подтопили 144 жилых дома, сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

По информации ведомства, вода вошла в дома выше уровня пола. Сотрудники 25 бригад коммунальных служб и аэромобильной группировки МЧС откачивали воду насосами. Всего удалось откачать 109 тысяч кубических метров. В городе заработали 5 пунктов временного размещения общей вместимостью 1 275 человек, но на данный момент людей там нет.

Спасатели оповещают жителей о складывающейся обстановке. Всего в предупреждении и ликвидации последствий паводка в Рубцовске задействованы 253 человека и 83 единицы техники.

С 15 по 16 апреля значительно повысился уровень воды в реке Чапше, достигнув критических отметок в поселке Красногорском. В сообщении пресс-службы отмечается, что социально-значимые объекты в зону подтопления не попали. Разлившаяся река не нарушила систему энергообеспечения, транспортное и медицинское обслуживание населения.

Спасатели оказывали адресную помощь жителям 16 жилых домов Красногорского — поднимали запасы продуктов из погребов и материальные ценности на чердаки. В МЧС отметили, что в связи с осадками возможно незначительное ухудшение паводковой обстановки.