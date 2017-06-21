На Барнаул обрушился ураганный ветер и ливень с градом

На Барнаул 20 июня в вечернее время обрушился ураганный ветер и ливень с градом. Синоптики отмечают, что за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. Затопленными оказались сразу несколько улиц, были повалены деревья и нарушено электроснабжение.

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, устранением последствий занимаются городские коммунальщики. Свою работу они начали уже ночью.

Под затопление попали десять жилых домов в Железнодорожном районе города, откачку воды проводили помпой по заявлениям жителей. К 3 часас ночи удалось устранить воду из подвальных помещений на ул. Панфиловцев. Из-за ливня произошло затопление улиц Малахова, Петрова, Попова и 50 лет СССР.

Кроме того, произошло отключение кабельной высоковольтной линии из-за нарушений в работе на барнаульской ТЭЦ-2. Это лишило электроснабжения практически весь город и сельские территории, сообщает региональное МЧС. Электричество и вода появились в домах после 11 часов вечера.

Утром начались работы по уборке сваленных деревьев и смывке с проезжей части листвы и грязи, принесенной ветром.

21 июня синоптики вновь прогнозируют неблагоприятные погодные условия, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с.

Фото: vk.com/barneos22