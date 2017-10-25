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Первая платная парковка в Барнауле начала работать в тестовом режиме

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Барнаул
13:32 25 Октября 2017
общество, парковка, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Барнауле на Привокзальной площади 25 октября заработала первая платная парковка. В связи с открытием объекта с 6 ноября на площади изменится схема организации дорожного движения.

На Привокзальной площади организовано 140 мест, предусмотрены бесплатные места для инвалидов. Из автоматизированного оборудования на парковке есть шлагбаум, терминал оплаты для наличного и безналичного расчета, въездные и выездные стойки, рассчитанные как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт. Кроме того, здесь установили светофор, регулирующий движение, информационное табло, на которое выводится наличие свободных мест, а также камеры видеонаблюдения.

Размер стоимости за пользование одним парковочным местом в течение одного часа рассмотрят на Координационном совете по ценообразованию города. Первые 20 минут для всех пользователей будут бесплатными. На платный режим парковка перейдет 25 ноября.

В разработке находится система абонементов: на сутки, месяц или год. При подготовке проекта был учтен опыт других городов.

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