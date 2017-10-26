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Начало строительства здания для алтайского театра «Сказка» откладывается

Главная Общество
Барнаул
09:56 26 Октября 2017
общество, экономика, здание, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Конкурс по выбору подрядчика для строительства здания государственного театра кукол «Сказка» в Барнауле признан несостоявшимся.

На торги была подана одна заявка – от ООО «Новострой» (Алтайский край). Решением конкурсной комиссии заявка не была допущена к торгам, так как претендент предоставил не весь необходимый пакет документов.

Стартовая цена договора — 297,47 млн руб. Планируется, что победитель торгов выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также закупит необходимое оборудование. Построить здание подрядчик должен за 18 месяцев со дня подписания контракта.

Старое здание театра кукол, возведенное в 1968 году, находится в аварийном состоянии и его решено снести. На данный момент театр временно размещен в бывшем здании кинотеатра «Родина».

Ранее сообщалось, что изначально планировалось приступить к строительству нового здания для «Сказки» в 2016 году, но потом эти сроки изменились. Стоимость проекта составляла около 400 млн руб. Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил снизить стоимость.

Фото: пресс-служба администрации Алтайского края

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