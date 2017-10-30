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Первый 14-этажный корпус нового общежития передан Алтайскому госуниверситету

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Барнаул
10:55 30 Октября 2017
строительство, студенты, общение, вузы, образование
Автор: Sibnovosti.ru
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Более 200 комнат для проживания студентов появились у Алтайского государственного университета в Барнауле, благодаря строительству нового общежития, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона. Работы выполняла компания «Стройсиб».

Первый достроенный корпус имеет 14 этажей. Первый уровень предназначен для маломобильной группы населения: здесь 3 секции по две комнаты на два человека. На всех остальных этажах – по 6 секций: пять секций по три комнаты для проживания двух человек и одна двухкомнатная секция на 2 и 3 человека. Кроме того, в здании есть тренажерный зал, 7 комнат для самостоятельных занятий, 8 комнат отдыха, на каждом этаже есть кухня и комнаты для стирки.

Проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Юрьевич Ильиных уточнил, что в настоящее время заканчиваются работы по благоустройству территории, которые строители планируют полностью завершить к ноябрьским праздникам.

Полностью завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября.

В апреле 2017 года Алтайскому государственному университету был присвоен статус опорного вуза. АлтГУ в ближайшие годы планирует увеличить количество студентов (сегодня их 15,5 тыс.). Кроме того, университет намерен построить новый учебный корпус.

Фото предоставлено пресс-службой вуза

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