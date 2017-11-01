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Главой Новоалтайска избран Сергей Еремеев

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Барнаул
09:11 1 Ноября 2017
общество, политика, выборы, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сергея Еремеева, который с января занимал должность главы администрации Новоалтайска, избрали главой города. Решение принято по итогам проведенного конкурса на заседании городского Собрания депутатов во вторник, 31 октября.

Срок полномочий Еремеева составляет пять лет, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Сергей Еремеев родился 13 ноября 1956 года в Кемеровской области. Окончил в 1984 г. Кузбасский политехнический институт по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ». С 2003 года живет и работает в Алтайском крае. Был депутатом Новоалтайского городского Собрания депутатов с 2004 по 2008 годы, депутатом Алтайского краевого Заксобрания шестого созыва с 2011 по 2016 годы.

До августа 2016 года Новоалтайск возглавлял Борис Парадовский — он ушел в отставку по собственному желанию.

Городской округ город Новоалтайск расположен на правом берегу реки Оби, в 12 км от Барнаула. Численность населения — 73 тыс. человек.

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