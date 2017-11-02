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На Алтае в зоне покоя Укок впервые сделаны фото снежного барса

Главная Общество
Барнаул
12:24 2 Ноября 2017
общество, животные, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Горном Алтае фотоловушки впервые запечатлели на плато Укок снежных барсов — на камеру попала самка ирбиса с двумя котятами.

«На этот участок на плато Укок возлагались большие надежды (летом здесь были обнаружены поскребы), и они оправдались. На кадрах одной из фотоловушек самка с двумя детенышами. Для снежных барсов это не редкость: как правило, в одном помете от одного до трех котят. Проанализировав полученные снимки, можно сказать, что этим барсятам около полугода», — процитировали в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка научного сотрудника Алексея Кужлекова.

На Алтае в зоне покоя Укок впервые сделаны фото снежного барса

Десять камер фотофиксации на плато Укок эксперты установили в августе — вдоль российско-монгольской и российско-казахстанской границ. Сообщения о следах ирбиса с этого участка Горного Алтая поступали регулярно, но подтверждающих данных у ученых не было.

«После летней экспедиции мы особо не надеялись, что фотоловушки зафиксируют присутствие снежного барса на Укоке: очень мало было встречено следов, слишком низкая численность копытных (за две недели работы было отмечено только 30 козерогов), слишком много людей летом путешествуют по Укоку и беспокоят диких животных. И тут удача — обнаружение самки с котятами дает надежду на то, что при хорошо налаженной охране здесь возродится вполне жизнеспособная группировка ирбиса», — пояснил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

На Алтае в зоне покоя Укок впервые сделаны фото снежного барса

По последним данным, в России насчитывается не более 70-90 особей ирбиса, сведения о 50 из них подтверждены автоматическими камерами. На Алтае обитает около 30 ирбисов, 15 из них —  на территории Сайлюгемского парка.

Фото предоставлены пресс-службой национального парка «Сайлюгемский»

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