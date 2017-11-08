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На благоустройство дворов в Барнауле направили более 230 млн рублей

Главная Общество
Барнаул
08:16 8 Ноября 2017
общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 106 дворов и две общественные территории, сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Перечень объектов благоустройства формировали на основе предложений горожан. Решение о включении предложенных объектов в программу принимала Общественная комиссия.

 «Всего на реализацию приоритетного проекта в Алтайском крае из бюджетов трех уровней направили значительные средства — более 580 млн рублей. Более 95% объектов готовы, в ближайшее время все мероприятия по программе будут завершены», — рассказал председатель Законодательного собрания региона Александр Романенко.

Начальник отдела региональных программ регионального Минстройтранса Ольга Глушкова отметила, что уже разработан план мероприятий по проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы. В него включат населенные пункты с численностью жителей более тысячи человек.

Напомним, в Алтайском крае в 2017 году проект реализуют в 14 муниципалитетах.

Фото: пресс-служба правительства региона

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