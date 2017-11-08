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На Алтае в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Главная Общество
Барнаул
12:56 8 Ноября 2017
автобус, дтп, авария, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Четыре человека погибли в среду утром при столкновении пассажирского автобуса и двух легковых машин на федеральной трассе А-349 в Топчихинском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

«Водитель автомобиля Toyota, двигаясь из Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ограждением. Затем произошло столкновение с рейсовым автобусом Foton, в который следом врезался автомобиль Renault, двигающийся в попутном направлении», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

«В ДТП погибли четыре человека, еще трое доставлены в центральную районную больницу Топчихинского района. Когда я утром приехал на место происшествия с пунктом временного обогрева, пассажиров автобуса на месте уже не было, их эвакуировали – у перевозчиков сейчас свои службы, они отслеживают, спасают, они и отправили», - сказал начальник районного отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе Алексей Бескишкин, пояснив, что в настоящее время ожидается приезд родственников погибших и пострадавших.

Впоследствии пассажиров автобуса отправили далее по маршруту следования. 

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