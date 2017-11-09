Видеоблог Джастаса Уолкера о жизни на Алтае набирает популярность в Сети

Видеоотчеты о жизни фермера из США Джастаса Уолкера, известного как «Веселый молочник», набирают популярность в Сети. Так, видеоотчет о строительстве моста за неделю посмотрели более 213 тыс. пользователей хостинга YouTube.

Отметим, мост через речку Куевата в Солонешенском районе Алтайского края фермер построил за свой счет. По его словам, он не обращался за помощью к властям, так как считает, что земледелец сам должен справляться с возникающими трудностями.

Джастас рассказал, что предыдущую переправу смыло во время паводка, он рассчитывает, что новый мост прослужит 35-40 лет. Он добавил, что на строительство ушло 175 тысяч рублей: «Когда ты осваиваешь землю, встречаются дополнительные расходы, на которые ты изначально не рассчитывал».

«Мост поставили на опоры из бревен в виде трапеций, укрепили их камнями, чтобы сделать более устойчивыми и защитить от подъема воды. На «избы» уложили бревна и заколотили досками. В качестве материала использовали лиственницу и ель. В любом бизнесе, так и в сельском хозяйстве, есть время, когда нужно строить и вкладывать инвестиции. Я вложил свой начкапитал в свое будущее и будущее своего бизнеса», — рассказал фермер.

Уолкер прославился на всю страну после вирусного ролика «Веселый молочник», представляющего собой фрагмент его интервью телеканалу «Россия 1». В нем, высказывая мнение о санкциях в отношении импортных продуктов, он с «адским смехом» говорит: «Когда разговаривал с покупателями в городе, они говорят: ну зачем мне покупать вашу моцареллу, когда я могу итальянскую купить, и там ненамного дороже… А сейчас — зачем-зачем? Потому что не будет его, вашего итальянского сыра». Позднее он пояснил, что вообще-то он против любых санкций, так как они ограничивают конкуренцию с внешними игроками.