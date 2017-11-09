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Генплан Барнаула будет принят с учетом нового полигона ТБО

Главная Общество
Барнаул
11:48 9 Ноября 2017
общество, мусор, полигон, генплан
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новый генеральный план развития Барнаула примут с учетом строительства нового полигона для твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на главу администрации Сергея Дугина.

«Объемы бытового мусора растут, мощности старых полигонов исчерпываются. Хотим мы этого или нет, необходимо определить место для размещения в перспективе нового полигона ТБО. Без этого не принять новый Генеральный план города. Решение будем принимать после совета с общественностью», — цитирует пресс-центр слова Дугина.

В настоящее время в Барнауле ведется работа по определению земельного участка и поиску потенциального инвестора для строительства мусоросортировочного комплекса. Необходимый объем вложений — от 400 млн рублей.

Что касается действующего полигона ТБО, то, по словам гендиректора «Эко-комплекса» Виктора Карла, при использовании метода раздельного сбора мусора срок его эксплуатации можно увеличить. По словам бизнесмена, продление срока службы полигона возможно и за счет приобретения компакторов для уплотнения отходов, а также в результате выноса ЛЭП за пределы полигона, что позволит поднять уровень складирования.

Единственный полигон твердых бытовых отходов функционирует в Барнауле с 1974 года. По оценке специалистов, максимально он может вместить до 70 млн куб. м отходов. По словам генерального директора ОАО «Эко-комплекс» Виктора Карла, на сегодняшний день полигон уже принял порядка 54-56 млн куб. м мусора. Ежегодный объем захоронений полигона — 1800 тыс. куб. м. По оценкам экспертов, ресурсов действующего полигона хватит еще на пять, максимум семь лет. За состоянием полигона регулярно ведется мониторинг. По границам участка расположено несколько скважин, с которых осуществляется забор воды, анализ передается в экологические природоохранные организации.

Генплан Барнаула планируют утвердить к ноябрю 2018 года.

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