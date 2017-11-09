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Алтайские учителя пожаловались на снижение зарплат с начала учебного года

Главная Общество
Барнаул
12:30 9 Ноября 2017
общество, образование, учитель, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Республики Алтай Александр Бердников поручил разобраться с проблемами, возникшими в регионе с выплатой заработной платы учителям. В частности, жалобы поступили из образовательных учреждений Турочакского, Онгудайского и Усть-Коксинского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«В адрес руководителя поступили обращения от педагогических коллективов с жалобой на понижение зарплаты с начала нового учебного года. При этом субвенции из республиканского бюджета на заработную плату учителям доводятся своевременно и в полном объеме. В ряде районов, в частности, в Кош-Агачском, размер субвенций в этом году значительно увеличился», — говорится в сообщении.

По данным регионального министерства образования и науки, снижение заработной платы у некоторых педагогических работников произошло из-за ошибок, в том числе технических, и отсутствия контроля, допущенного на уровне муниципалитетов.

 «Фонд заработной платы не уменьшился ни на рубль, из республиканского бюджета все средства доводятся в полном объеме и в срок. Но на местах сложилась путаница. Нужно разбираться, сделать все справедливо, обязательно провести разъяснительную работу», — цитирует пресс-центр слова главы региона.

Работа по устранению допущенных ошибок уже проводится.

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