Алтайские учителя пожаловались на снижение зарплат с начала учебного года

Глава Республики Алтай Александр Бердников поручил разобраться с проблемами, возникшими в регионе с выплатой заработной платы учителям. В частности, жалобы поступили из образовательных учреждений Турочакского, Онгудайского и Усть-Коксинского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«В адрес руководителя поступили обращения от педагогических коллективов с жалобой на понижение зарплаты с начала нового учебного года. При этом субвенции из республиканского бюджета на заработную плату учителям доводятся своевременно и в полном объеме. В ряде районов, в частности, в Кош-Агачском, размер субвенций в этом году значительно увеличился», — говорится в сообщении.

По данным регионального министерства образования и науки, снижение заработной платы у некоторых педагогических работников произошло из-за ошибок, в том числе технических, и отсутствия контроля, допущенного на уровне муниципалитетов.

«Фонд заработной платы не уменьшился ни на рубль, из республиканского бюджета все средства доводятся в полном объеме и в срок. Но на местах сложилась путаница. Нужно разбираться, сделать все справедливо, обязательно провести разъяснительную работу», — цитирует пресс-центр слова главы региона.

Работа по устранению допущенных ошибок уже проводится.