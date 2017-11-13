РЖД вложит 850 млн рублей в строительство санатория в Белокурихе

АО «РЖД-здоровье» (дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги») намерена вложить 850 млн рублей в строительство санатория в Белокурихе. Об этом сообщил гендиректор «РЖД-здоровье» Сергей Деревянко во время рабочей встречи в Москве с губернатором Алтайского края Александром Карлиным.

По данным пресс-службы облправительства, рассказавшей об итогах встречи, строительство нового санатория завершится не позднее 2020 года. Новый санаторий планируется возводить в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Санаторий будет рассчитан на 300 мест размещения и в нем планируется трудоустроить не менее 200 человек.

«РЖД-здоровье» создано в 2010 году. В Алтайском крае у компании на сегодняшний день действует один санаторий «Транссиб», который расположен в Белокурихе.

Как сообщалось ранее, в 2016 году турпоток в Алтайский край составил 2 млн 50 тысяч человек, город-курорт Белокуриху ежегодно посещают порядка 200 - 220 тысяч гостей. Для региона развитие туризма является одной из самых актуальных отраслей экономики. На туризм здесь приходится порядка 7% ВРП, тогда как на сельское хозяйство, основную отрасль экономики региона — порядка 17%.