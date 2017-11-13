13 ноября
Барнаул
погода -3 °C
курсы валют
59.28
 
€ 68.98
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

РЖД вложит 850 млн рублей в строительство санатория в Белокурихе

Главная Общество
Барнаул
12:57 13 Ноября 2017
общество, отдых, строительство, ржд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

АО «РЖД-здоровье» (дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги») намерена вложить 850 млн рублей в строительство санатория в Белокурихе. Об этом сообщил гендиректор «РЖД-здоровье» Сергей Деревянко во время рабочей встречи в Москве с губернатором Алтайского края Александром Карлиным.

По данным пресс-службы облправительства, рассказавшей об итогах встречи, строительство нового санатория завершится не позднее 2020 года. Новый санаторий планируется возводить в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Санаторий будет рассчитан на 300 мест размещения и в нем планируется трудоустроить не менее 200 человек.

«РЖД-здоровье» создано в 2010 году. В Алтайском крае у компании на сегодняшний день действует один санаторий «Транссиб», который расположен в Белокурихе.

Как сообщалось ранее, в 2016 году турпоток в Алтайский край составил 2 млн 50 тысяч человек, город-курорт Белокуриху ежегодно посещают порядка 200 - 220 тысяч гостей. Для региона развитие туризма является одной из самых актуальных отраслей экономики. На туризм здесь приходится порядка 7% ВРП, тогда как на сельское хозяйство, основную отрасль экономики региона — порядка 17%.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Алтайские учителя пожаловались на снижение зарплат с начала учебного года

Алтайские учителя пожаловались на снижение зарплат с начала учебного года

9 Ноября 2017 г.
Снижение заработной платы произошло из-за технических ошибок
Новости Барнаула: Генплан Барнаула будет принят с учетом нового полигона ТБО

Генплан Барнаула будет принят с учетом нового полигона ТБО

9 Ноября 2017 г.
Действующего полигона хватит еще на пять - семь лет
Новости Барнаула: Видеоблог Джастаса Уолкера о жизни на Алтае набирает популярность в Сети

Видеоблог Джастаса Уолкера о жизни на Алтае набирает популярность в Сети

9 Ноября 2017 г.
Уолкер прославился на всю страну после вирусного ролика «Веселый молочник»
Новости Барнаула: На Алтае в ДТП с автобусом погибли четыре человека

На Алтае в ДТП с автобусом погибли четыре человека

8 Ноября 2017 г.
В момент аварии на трассе был гололед
Новости Барнаула: На благоустройство дворов в Барнауле направили более 230 млн рублей

На благоустройство дворов в Барнауле направили более 230 млн рублей

8 Ноября 2017 г.
В Алтайском крае в 2017 году проект реализуют в 14 муниципалитетах
Новости Барнаула: На Алтае в зоне покоя Укок впервые сделаны фото снежного барса

На Алтае в зоне покоя Укок впервые сделаны фото снежного барса

2 Ноября 2017 г.
Десять камер фотофиксации на плато Укок эксперты установили в августе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Владимиру Путину рассказали о ситуации с бубонной чумой в Горном Алтае

Владимиру Путину рассказали о ситуации с бубонной чумой в Горном Алтае

8 Ноября 2017 г.
По словам главы Роспотребнадзора РФ, в регионе достигнута «эпидемиологическая стабильность»
Новости Барнаула: Алтайский край получил первый транш от ФРМ на реконструкцию дороги в Заринске

Алтайский край получил первый транш от ФРМ на реконструкцию дороги в Заринске

10 Ноября 2017 г.
Завершение работ и ввод дороги в эксплуатацию намечены на третий квартал 2018 года
Новости Барнаула: Ученые обнаружили на Алтае древний могильник с уникальными артефактами

Ученые обнаружили на Алтае древний могильник с уникальными артефактами

8 Ноября 2017 г.
Среди прочего была обнаружена так называемая «чумышская принцесса»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.