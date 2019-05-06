Цветущий маральник собрал туристов на Алтае

В Алтайском крае по традиции летний туристический сезон открылся праздником «Цветение маральника». Чтобы стать его участником или гостем, в особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь» на этот раз приехало более 12 тыс. человек. В программу праздника вошли передвижные экспозиции музеев, концерты, дегустация блюд и т. д. Научное название маральника – рододендрон Ледебура. Это полувечнозеленый кустарник c розово-фиолетовыми цветами. Многие туристы приезжают весной на Алтай для того, чтобы полюбоваться цветущим маральником.

Фото: Анна Дедова и Михаил Литвинов, официальный сайт Алтайского края