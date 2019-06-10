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Одного из руководителей Барнаула подозревают в получении взятки

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Барнаул
13:37 10 Июня 2019
администрация, взятка, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей муниципалитета. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, в 2017-2019 годы заместитель главы администрации региональной столицы получил в общей сложности 1 млн руб. от местного предпринимателя.

«За дачу указаний подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов», - пояснили мотив в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере). Фамилию подозреваемого правоохранительные органы не указывают.

Ранее СМИ Алтайского края сообщали об отставке замглавы городской администрации Александра Алексеенко.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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