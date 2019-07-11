В Барнауле потушили пожар в многоэтажном доме

Глубокой ночью в Барнауле удалось ликвидировать пожар в пятиэтажном доме в проезде Северный Власихинский,60. Спасателям пришлось эвакуировать 80 человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение о возгорании барнаульские пожарные получили вчера в 19:41. Оно возникло в одной из квартир дома, расположенной на пятом этаже. По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, огонь перекинулся на крышу и охватил около 1 тыс. кв. м здания. На тушение были брошены крупные силы: 102 человека и 35 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать примерно за полтора часа.

«Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Возгорание началось с балкона, специалисты не исключают в качестве причины неосторожное обращение с огнем», - отметили в региональном управлении МЧС.

По данным официального сайта Барнаула, в результате ЧП есть один пострадавший: 67-летний мужчина отравился продуктами горения и был госпитализирован в городскую больницу №11.

«Необходимо восстановить кровлю… Дом находится в непосредственном управлении товарищества собственников жилья, средств у жильцов недостаточно. Поэтому принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам», - заявил мэр Барнаула Сергей Дугин.

Пожар в доме в Северном Власихинском проезде был вторым крупным пожаром в Барнауле 10 июля. Ранее возгорание произошло в магазине строительных материалов «Аксиома». Его причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание. В этом случае обошлось без пострадавших.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю