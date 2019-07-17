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Футболист Федор Смолов вписал свое имя в алтайский дом культуры

Главная Общество
Барнаул
16:55 17 Июля 2019
футбол, шоу, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Игрок московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов оплатил ремонт крыши дома культуры в алтайском селе Костин Лог. Он перечислил на эти цели около 400 тыс. руб. во время юмористической игры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Футболист принял участие в шоу Comment out на youtube-канале «Чикен Карри» вместе с телеведущей Ольгой Бузовой. По правилам игры они должны были выполнять различные задания, причем, в каждом случае предоставлялся выбор. Так, Федор Смолов отказался оставлять нелепую запись на странице телеведущего Дмитрия Нагиева в соцсети и выбрал финансовую помощь ДК. В задании было указано, что в этом случае дому культуры присвоят имя благотворителя.

К тому времени, как Федор Смолов решился сделать взнос, на ремонт крыши было собрано лишь 3,4 тыс. руб. из необходимых 414 тыс. руб.

«Это лучше, чем шампанское заказывать», - сказал футболист.

Костин Лог – старинное село в Мамонтовском районе Алтайского края. Здесь проживает 1,2 тыс. человек.

Фото: youtube-канал «Чикен Карри»

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