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В Барнауле сгорел дом со статусом памятника архитектуры

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Барнаул
11:19 18 Июля 2019
пожар, памятник, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередной пожар произошел в Барнауле. На этот раз сгорело деревянное здание со статусом памятника архитектуры регионального значения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, двухэтажное здание на проспекте Калинина, построенное в 1935 году, запылало после полуночи. К моменту прибытия пожарных расчетов горели второй этаж и чердачное помещение.

«Более часа пожарным потребовалось для полной ликвидации возгорания, около 3 часов огонь был полностью потушен», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной ЧП стал поджог. Пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в министерстве культуры Алтайского края, здание значилось в реестре памятников регионального значения. В довоенные годы там располагалась средняя школа, позже – эвакогоспиталь. В последнее время здание не эксплуатировалось.

Напомним, 10 июля в Барнауле произошло два крупных пожара. Сначала в магазине строительных материалов «Аксиома», затем в жилом пятиэтажном доме в Северном Власихинском проезде.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

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