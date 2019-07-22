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Турист погиб под лавиной в горах Алтая

Главная Общество
Барнаул
10:52 22 Июля 2019
мчс, погиб, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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В горах Алтая произошло очередное ЧП с туристами. Один из спортсменов погиб под лавиной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МЧС по Республике Алтай, под лавину попало двое туристов из группы в составе восьми человек. Это произошло в минувшее воскресенье в районе Северо-Чуйского хребта. Одного из них удалось спасти с травмами - вывихом руки и предположительно переломом ребер. Второй погиб.

«Туристическая из Алтайского края зарегистрировалась в Центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Республике Алтай 26.06.2019. Вышла на маршрут 06.07.2019, окончание маршрута 31.07.2019. Группа проходила пеший маршрут 6 класс сложности… Наличие страхового полиса -  не имеет», - рассказали о группе в ведомстве.

Уже в воскресенье пострадавший был доставлен в больницу в Горно-Алтайске.

Напомним, в начале мая этого года под лавину в Кош-Агачском районе Республики Алтай попала группа туристов из Новосибирской области. Тогда погибло семь человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай

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