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В Алтайском крае создали новый туристический маршрут

Главная Общество
Барнаул
17:29 6 Августа 2019
маршруты, туристы, район
Автор: Sibnovosti.ru
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В Курьинском районе Алтайского края открыли новый туристический маршрут. Он связан с именем российского оружейника Михаила Калашникова и камнерезным искусством, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального сайта региона, маршрут стартует с посещения церкви Знамения, где крестили Михаила Калашникова. Будущий создатель автомата родился в селе Курья в 1919 году, а в 1930-м семья его отца как «кулацкая» была сослана на территорию нынешней Томской области.  

Затем туристов ждут реликтовое озеро Быковка, Лазаревское и Ревневское месторождения камня, Колыванский камнерезный завод им. Ползунова, Музей истории камнерезного дела на Алтае и еще ряд достопримечательностей. Маршрут разработан в визит-центре «Таежные горки» в селе Каменка Курьинского района.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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