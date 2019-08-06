В Алтайском крае создали новый туристический маршрут

В Курьинском районе Алтайского края открыли новый туристический маршрут. Он связан с именем российского оружейника Михаила Калашникова и камнерезным искусством, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального сайта региона, маршрут стартует с посещения церкви Знамения, где крестили Михаила Калашникова. Будущий создатель автомата родился в селе Курья в 1919 году, а в 1930-м семья его отца как «кулацкая» была сослана на территорию нынешней Томской области.

Затем туристов ждут реликтовое озеро Быковка, Лазаревское и Ревневское месторождения камня, Колыванский камнерезный завод им. Ползунова, Музей истории камнерезного дела на Алтае и еще ряд достопримечательностей. Маршрут разработан в визит-центре «Таежные горки» в селе Каменка Курьинского района.

Фото: официальный сайт Алтайского края