Флаг Красноярска везут на Северный полюс

Мэр Сергей Еремин передал флаг Красноярска участнику экспедиции в Арктику. На Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы» отправляется ученик 11 класса гимназии «Универс» Владислав Суров. В рейс, приуроченный к 60-летию Атомного ледокольного флота России, выйдут 68 детей из разных регионов. Влад – единственный красноярец на этом судне. Глава города, передавая школьнику символ Красноярска, призвал его запоминать все этапы путешествия.

«Уверен, что путешествие станет для тебя настоящим приключением и запомнится на всю жизнь. Тебе выпал один шанс на миллион. Фотографируй и снимай все, что увидишь, и поделись с нами, когда вернешься. И тогда благодаря тебе многие из нас смогут побывать в Арктике если не физически, то хотя бы виртуально», - отметил Сергей Еремин.

Экспедиция продлится десять дней – с 13 по 22 августа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Главная цель рейса – рассказать детям об истории атомного ледокольного флота, а также о проблемах сохранения Арктики. Каждый из юных участников рейса создаст свой видеодневник о путешествии.