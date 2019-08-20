На острове Татышев в Красноярске созрели яблоки

Красноярцы собирают яблоки в саду на острове Татышев. Это место для сбора урожая горожане приметили несколько лет назад. Одни берут немного, чтобы перекусить во время прогулки, другие уносят фрукты ведрами – для домашних заготовок.

В прошлые годы специалисты островного лесничества жаловались, что при сборе фруктов горожане входят в азарт и даже ломают ветви яблонь, чтобы достать плоды, которые висят высоко. Красноярцев призвали так не делать и беречь сад. Яблоки, которые останутся, соберут и передадут в детские дома и «Роев Ручей».

Напомним, что яблоневую аллею на острове Татышев высадили при мэре Петре Пимашкове. Более пяти лет назад деревья начали плодоносить, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.