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У депутата ачинского Горсовета конфисковали квартиру

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Барнаул
11:47 30 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Семья депутата ачинского Горсовета лишилась квартиры, купленной в 2017 году. Недвижимостью народного избранника заинтересовалась прокуратура. Сотрудникам надзорного ведомства показалось подозрительным, что простой депутат за один год приобрел сразу две квартиры  общей стоимостью 9,8 млн рублей. Эта сумма почти на 5 млн рублей превышала доход семьи за 2014, 2015 и 2016 годы.

Депутат пытался доказать, что деньги ему подарили. В прокуратуре проверили эту версию и выяснили, что у дарителя такой финансовой возможности не было. 

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и обратил одну из квартир депутата в доход государства. Кроме того, с парламентария взыскали еще 3,5 млн рублей – это стоимость доли во второй его квартире, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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