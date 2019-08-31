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В Хакасии запустят социальное такси

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Барнаул
12:45 31 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В сентябре в трех городах Хакасии запустят социальное такси — услуга будет доступна в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики. 

«Этой осенью услугой социального такси смогут воспользоваться члены региональных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых», — рассказали представители министерства. 

В ближайшее время правительство заключит договоры с перевозчиками, имеющими лицензию. 

«Для оплаты одной поездки в такси инвалиду по зрению нужно будет представить талон, полученный в местной организации слепых, это всего 10 рублей. Распределять талоны между инвалидами, выдавать их, вести учет использованных талонов будут местные организации ВОС в Абакане, Саяногорске и Черногорске», — подчеркнули в ведомстве. 

Для членов Всероссийского общества инвалидов стоимость талона будет определяться в каждом населенном пункте отдельно. Один талон по стоимости будет равен половине стоимости перевозки плюс доплата пассажира. 

 

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