В Хакасии запустят социальное такси

В сентябре в трех городах Хакасии запустят социальное такси — услуга будет доступна в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики.

«Этой осенью услугой социального такси смогут воспользоваться члены региональных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых», — рассказали представители министерства.

В ближайшее время правительство заключит договоры с перевозчиками, имеющими лицензию.

«Для оплаты одной поездки в такси инвалиду по зрению нужно будет представить талон, полученный в местной организации слепых, это всего 10 рублей. Распределять талоны между инвалидами, выдавать их, вести учет использованных талонов будут местные организации ВОС в Абакане, Саяногорске и Черногорске», — подчеркнули в ведомстве.

Для членов Всероссийского общества инвалидов стоимость талона будет определяться в каждом населенном пункте отдельно. Один талон по стоимости будет равен половине стоимости перевозки плюс доплата пассажира.