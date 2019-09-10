10 сентября
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Барнаул приблизился к юбилею

Главная Общество
Барнаул
18:59 10 Сентября 2019
день, город, шоу
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Барнаул, основанный горнозаводчиком Акинфием Демидовым в 1730 году, отметил очередной день рождения. В столице Алтайского края прошли многочисленные праздничные мероприятия Дня города. В их числе, фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», авиашоу с участием авиагруппы «Лидер». 6 тыс. первокурсников произнесли клятву российского студента, а пл. Советов на день превратилась в спортивную площадку.

Фото: официальный сайт Барнаула; Михаил Литвинов/официальный сайт Алтайского края

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Хакасии запустят социальное такси

В Хакасии запустят социальное такси

31 Августа 2019 г.
Услуга будет доступна в сентябре
Новости Барнаула: У депутата ачинского Горсовета конфисковали квартиру

У депутата ачинского Горсовета конфисковали квартиру

30 Августа 2019 г.
Парламентарий пытался доказать, что деньги на покупку жилья ему подарили
Новости Барнаула: В Красноярске в частном доме городские власти оборудовали пандус для ребенка-инвалида

В Красноярске в частном доме городские власти оборудовали пандус для ребенка-инвалида

29 Августа 2019 г.
Подъемник спроектировали студенты СФУ
Новости Барнаула: Алтайский сыр разложили по площади

Алтайский сыр разложили по площади

26 Августа 2019 г.
В нем приняло участие около двух десятков предприятий и фермерских сыроварен
Новости Барнаула: На острове Татышев в Красноярске созрели яблоки

На острове Татышев в Красноярске созрели яблоки

20 Августа 2019 г.
Горожане собирают урожай
Новости Барнаула: Флаг Красноярска везут на Северный полюс

Флаг Красноярска везут на Северный полюс

9 Августа 2019 г.
Мэр передал его участнику экспедиции в Арктику
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Казино на Алтае станет больше

Казино на Алтае станет больше

7 Сентября 2019 г.
В «Сибирскую монету» планируют вложить 3,5 млрд рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356