Барнаул приблизился к юбилею

Барнаул, основанный горнозаводчиком Акинфием Демидовым в 1730 году, отметил очередной день рождения. В столице Алтайского края прошли многочисленные праздничные мероприятия Дня города. В их числе, фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», авиашоу с участием авиагруппы «Лидер». 6 тыс. первокурсников произнесли клятву российского студента, а пл. Советов на день превратилась в спортивную площадку.

Фото: официальный сайт Барнаула; Михаил Литвинов/официальный сайт Алтайского края