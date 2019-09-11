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Зоологи Таймыра назвали еще одну причину сокращения популяции северных оленей

Главная Общество
Барнаул
16:51 11 Сентября 2019
животные, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Зоологи провели аэровизуальные обследования заказника «Пуринский» и территории Западного Таймыра на вертолете АС-380. Ученые изучили летне-осенние пастбища диких северных оленей в междуречье Агапы, Пясины и Пуры. 

«На обследованной территории площадью 150 тысяч кв. км.  олени отсутствовали. Отсутствовали следы и тропы животных на этих весьма продуктивных пастбищах», — пояснили в ФГБУ «Заповедники Таймыра». 

Зоологи уверены, что популяция северных оленей снижается из-за неконтролируемого промысла браконьеров. Но есть еще одна причина — нападение волков. Хищники стали чаще охотиться на травоядных «на фоне низкой продуктивности популяции». 

Дело в том, что браконьерам нужны панты молодых оленей, именно поэтому охотники убивают половозрелых и сильных животных, способных принести потомство. В стадах остаются только телята и старые олени — потенциальные жертвы волков. 

«В результате бесконтрольного промысла некогда крупные группировки оленей на Западном Таймыре (енисейская и пуропясинская) были выбиты. Существует еще большая избирательность при добыче оленей на суше. В осенний период добываются главным образом взрослые самцы, весной — самки на последней стадии беременности», — пояснили эксперты. 

Ученые отмечают, что кризисы в динамике популяции уже были. Например, еще в середине 30-х годов численность популяции составляла не менее 450 тысяч особей. Резкий спад произошел в конце-30-х и 40-х годах — до 100 тысяч особей. 

Окончательные выводы зоологи готовы сделать после проведения широкомасштабного авиаучета, который необходимо провести в 2020 году.

Фото: Л. Колпащиков, zapovedsever.ru

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