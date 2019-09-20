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Благоустройство сквера в Барнауле хотят завершить к 5 октября

Главная Общество
Барнаул
18:01 20 Сентября 2019
реконструкция, работы, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Работы по благоустройству сквера на ул. Панфиловцев в Барнауле предполагается завершить к 5 октября. Они включают реконструкцию фонтана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фонтан лишится фонтанной чаши и станет пешеходным. По данным официального сайта Алтайского края, он будет состоять из 26 струй, а площадку сделают из противоскользящего гранита двух цветов.

Благоустройство сквера идет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Из бюджетов разных уровней на него выделено 22,5 млн руб. План работа предполагает также замену асфальтобетонного покрытия на плиточное, обустройство парковки, высадку елей и пирамидальных тополей, а также установку игрового и спортивного комплексов.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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