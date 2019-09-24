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Администрация Красноярска заказала проект ремонта виадука на ул. Копылова

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Барнаул
16:10 24 Сентября 2019
ремонт, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пешеходный мост на ул. Копылова в Красноярске нуждается в ремонте. Сооружение, построенное почти 20 лет назад, стало ветшать. Городская администрация объявила торги на проект ремонта виадука. Специалистам требуется выполнить инженерные изыскания, а также составить ведомость дефектов с фото-отчетом, в которой учесть состояние опор, пролетов и тротуарных блоков, определить просадочность грунта.

Также в плане ремонта необходимо разработать схему организации дорожного движения на период работ, так как виадук является единственным способом перейти магистраль в районе Копыловского моста. Ближайший пешеходный переход находится на расстоянии не менее полукилометра от него, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подрядчик должен представить проектную документацию к середине декабря. Начальная стоимость этих работ 2,2 млн рублей. Победителя торгов планируют определить 
23 октября.

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