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Споры с населением затянули создание нацпарка в Алтайском крае

Главная Общество
Барнаул
11:31 25 Сентября 2019
создание, парк, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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Создание первого в Алтайском крае национального парка – «Тогул» – переносится на 2020-2021 годы. Причиной изменения сроков стали затянувшиеся переговоры с местными жителями, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее нацпарк предполагалось создать до конца 2019 года. Новые сроки реализации этих планов назвала ведущий специалист управления по сопровождению и реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» министерства природных ресурсов и экологии РФ Любовь Фалалеева.

«Работа по созданию парка «Тогул» проведена колоссальная. Однако финансирование пока не направлено в регион из-за того, что у нас идет срыв сроков… Из-за того, что шли споры с местным населением, мы задерживаемся. Создание парка перенесли. Он будет создан в 2020 или 2021 году», - сказала она (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Суть споров заключается в том, что жители этого района опасаются запрета на сбор грибов, ягод и другие дикоросы.

«Мы почти урегулировали этот вопрос с населением. Объяснили, что будут выделены функциональные зоны хозяйственного назначения и рекреационного. Местному населению, которое живет там по прописке, вход будет обеспечен», - отметила Любовь Фалалеева.

«Тогул» площадью 160,2 тыс. га, по данным сайта Русского географического общества, должен быть сформирован на территории сразу трех районов Алтайского края – Заринского, Тисульского и Ельцовского. Основной целью создания первого в Алтайском крае нацпарка является сохранение природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа. Здесь произрастает 29 видов растений, лишайников и грибов, а также 43 вида животных, включенных в Красные книги края и России.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края

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