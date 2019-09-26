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Алтайский край оказался самым «старым» в Сибири

Главная Общество
Барнаул
14:04 26 Сентября 2019
возраст, население, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Самый высокий средний возраст населения в Сибирском федеральном округе (СФО) – в Алтайском крае. О результатах статистического исследования сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно данным, опубликованным Новосибирскстатом, средний возраст жителей Алтайского края в 2018 году составлял 40,5 года. В первой тройке также находятся Кемеровская область (39,7) и Новосибирская область (39,6). Самым молодым в этом смысле регионом является Республика Тува (29,8). Для сравнения общероссийский показатель составляет 40 лет, а средний возраст жителя СФО – 38,9 года.

Если брать сибирские города с населением от 100 тыс. человек, то самым «старым» окажется Рубцовск в Алтайском крае. Здесь средний возраст составляет 41,4 года. Вслед за ним расположились кузбасский Прокопьевск (41,2), Бийск в Алтайском крае (40,3) и новосибирский Бердск (40,2).

Средний возраст новосибирца составляет 39,3 года. Новосибирскстат отмечает процесс старения населения Новосибирской области. Число жителей региона в трудоспособном возрасте в 2018 году уменьшилось на 14,4 тыс. человек, или почти на 1%.

Фото: pixabay.com

 

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