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Мэрия представила список бомбоубежищ в Красноярске

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Барнаул
16:17 26 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стали известны адреса всех бомбоубежищ Красноярска. Площадки перечислены в постановлении «Об организации и проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях», которое подписал глава города Сергей Еремин. Всего в краевом центре организованно 14 пунктов временного размещения, в которых хватит мест на 3787 человек, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Железнодорожном районе бомбоубежища расположены в спортзалах ДК Железнодорожников и лицея №7. Они рассчитаны на размещение 285 человек.

В Октябрьском районе жители смогут переждать ЧС в спортзалах автотранспортного техникума и СФУ. Места хватит 562 жителям.

В Кировском районе бомбоубежища рассчитаны на 446 человек. Они находятся в спортзалах корпуса СФУ и лицея №6.

В Ленинском районе пункты временного размещения вместят 906 человек - это Правобережный ДК и ДК им. 1 Мая.

В Свердловском районе укрытия предусмотрены на 661 человека – это дом спорта «Спартак» и Красноярский монтажный колледж.

В Советском районе городе роль бомбоубежищ для 438 человек сыграют спортзалы медуниветситета им. Войно-Ясенецкого, а также школы № 154.

В Центральном районе укрытия расположены в школах №№ 27 и 10, где смогут разместиться 489 человек.

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