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Барнаул
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Местных жителей пустят в алтайские нацпарки за грибами

Главная Общество
Барнаул
12:26 1 Октября 2019
парк, жители, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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В первые национальные парки, которые создаются в Алтайском крае, можно будет попасть только по специальным разрешениям. Но это не исключает возможность для местных жителей собирать там грибы и ягоды, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«При формировании границ национального парка учитывалось, чтобы это были труднодоступные и удаленные территории, которые менее освоены. Однако в Алтайском крае население равномерно расселено и имеет возможность доступа в будущие нацпарки. При этом возможность сбора дикоросов будет предусмотрена в исключительных случаях: право пользования предусматривается для народностей, которые проживают там, и для них сбор является промысловым, чтобы обеспечить свое существование», - цитирует «Интерфакс-Сибирь» министра природных ресурсов и экологии края Владимира Попрядухина.

По его словам, на территории нацпарков выделят функциональные зоны, где можно будет пользоваться лесными ресурсами.

В регионе в настоящее время создаются два национальный парка – «Тогул» площадью 160,2 тыс. га и «Горная Колывань» площадью 215 тыс. га. Как сообщали Sibnovosti.ru, «Тогул» предполагалось сформировать в 2019 году, но затем сроки пришлось перенести из-за разногласий с местным населением относительно режима сбора дикоросов. Нацпарк «Горная Колывань» предстоит создать в 2023 году.

Фото: pixabay.com

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