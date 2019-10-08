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На правобережье Красноярска открылся современный Центр общественного здоровья

Главная Общество
Барнаул
15:33 8 Октября 2019
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Свердловском районе Красноярска заработал Центр общественного здоровья. Главная задача медиков — проведение диспансеризации по принципу «зеленого коридора», когда плановые и экстренные пациенты не мешают друг другу, а диспансеризацию реально пройти за один-два дня. В центре выполнен ремонт, закуплена специализированная техника и оборудование.

«Здесь также можно получить углубленную консультацию, антропометритрическое обследование, пройти школу здоровья. Сдать анализы на холестерин, сахар, общий анализ крови, пройти процедуру ЭКГ, получить заключение терапевта, а также посетить смотровые кабинеты, где специалисты будут проводить онкоскрининг, и выявлять онкологические заболевания на ранней стадии», — пояснили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Новый центр на улице Королева 10А работает с 8 до 20 часов и готов принимать до 50 пациентов в день. Пользоваться услугами медучреждения могут жители всех районов Красноярска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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