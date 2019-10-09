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Красноярск примет международный чемпионат по робототехнике

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Барнаул
11:45 9 Октября 2019
общество, красноярск, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярск станет мировой столицей робототехники — с 13 по 15 февраля 2020 года в городе пройдет международный чемпионат First Robotic Championship, сообщили в городской администрации. 

«Право на его проведение  завоевала команда школы № 149 под руководством тренера Максима Турушева. Ребята подали заявку в международную организацию Lego education international.  После ее одобрения Красноярск стал единственным российским городом, получившим право на проведение международных робототехнических соревнований в течение трех лет», — пояснили в мэрии. 

Чемпионат соберет в Красноярске около двух тысяч детей со всего мира. В краевой центр приедут участники из России, Эстонии, Казахстана, Австралии, Греции, Дании, США, Бразилии, Румынии, Японии и других стран. Впервые в мероприятии примут участие дети от 4 до 6 лет. 

Отметим, что уже выбрана площадка для чемпионата — МВДЦ «Сибирь», вход будет свободным.

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