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На Алтае зацвели вербы и проснулись божьи коровки

Главная Общество
Барнаул
18:14 9 Октября 2019
насекомые, температура, лето
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае повторно зацвели некоторые виды деревьев и пробудились уснувшие было на зиму насекомые. О последствиях 20-градусной жары в регионе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Действительно, в крае отмечаются случаи повторного цветения вербы и других деревьев семейства ивовых. Это следствие погодной аномалии - такая жара не характерна для октября, вот деревья и «обманулись». Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло - вот деревья и «решили», что наступила весна и пора цвести. Такая же ситуация с проснувшимися божьи коровками, которые летают везде сейчас», - рассказала информагентству «Интерфакс-Сибирь» профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета Татьяна Терехина.

По ее словам, такие природные аномалии пагубно влияют на деревья и на насекомых. Деревья (повторное цветение возможно также у сирени, купальницы и маральника), о которых идет речь, уже не зацветут предстоящей весной. Божьи коровки погибнут с наступлением холодов.

С 10 октября в Алтайском крае вводят особый противопожарный режим из-за жаркой и сухой погоды.

Фото: pixabay.com

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