Старый мост в Барнауле закроют на ремонт

Ремонт Старого моста через Обь в Барнауле начнется в декабре. Для проведения работ на переправе, ее потребуется перекрыть для всех видов транспорта. Ограничения начнутся уже на подготовительном этапе работ, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе УПРДОР «Алтай».

«В первую очередь, предстоит выполнить подготовительные мероприятия. Поскольку автомобильная часть моста располагается непосредственно над железнодорожными путями, поезда на время ремонта необходимо перенаправить. Для этого установят временные платформы, переустроят коммуникации и технические системы. Контактную сеть, которая проходит под автодорожной частью моста, обесточат, железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке», - рассказывают дорожники.

Работы по ремонту моста продлятся два года. В 2020-м строители демонтируют все элементы мостового полотна, снимут старый асфальт, а затем установят металлические ортотропные плиты на проезжей части.

На 2021 год запланирован ремонт двух эстакад. Работы завершатся в ноябре.

Фото: УПРДОР «Алтай»