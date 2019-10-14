14 октября
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Старый мост в Барнауле закроют на ремонт

Главная Общество
Барнаул
09:30 14 Октября 2019
общество, мост, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ремонт Старого моста через Обь в Барнауле начнется в декабре. Для проведения работ на переправе, ее потребуется перекрыть для всех видов транспорта. Ограничения начнутся уже на подготовительном этапе работ, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе УПРДОР «Алтай». 

«В первую очередь, предстоит выполнить подготовительные мероприятия. Поскольку автомобильная часть моста располагается непосредственно над железнодорожными путями, поезда на время ремонта необходимо перенаправить. Для этого установят временные платформы, переустроят коммуникации и технические системы. Контактную сеть, которая проходит под автодорожной частью моста, обесточат, железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке», - рассказывают дорожники.

Работы по ремонту моста продлятся два года. В 2020-м строители демонтируют все элементы мостового полотна, снимут старый асфальт, а затем установят металлические ортотропные плиты на проезжей части.

На 2021 год запланирован ремонт двух эстакад. Работы завершатся в ноябре.

Фото: УПРДОР «Алтай»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: На Алтае зацвели вербы и проснулись божьи коровки

На Алтае зацвели вербы и проснулись божьи коровки

9 Октября 2019 г.
В регионе держится летняя температура
Новости Барнаула: Красноярск примет международный чемпионат по робототехнике

Красноярск примет международный чемпионат по робототехнике

9 Октября 2019 г.
Красноярск станет мировой столицей робототехники — с 13 по 15 февраля 2020 года в городе пройдет международный чемпионат First Robotic Championship, сообщили в городской администрации.  «Право на его проведение  завоевала команда школы № 149 под руководством т...
Новости Барнаула: На правобережье Красноярска открылся современный Центр общественного здоровья

На правобережье Красноярска открылся современный Центр общественного здоровья

8 Октября 2019 г.
Там можно пройти диспансеризацию за один-два дня
Новости Барнаула: Местных жителей пустят в алтайские нацпарки за грибами

Местных жителей пустят в алтайские нацпарки за грибами

1 Октября 2019 г.
В Алтайском крае определяют режим работы «Тогула» и «Горной Колывани»
Новости Барнаула: Мэрия представила список бомбоубежищ в Красноярске

Мэрия представила список бомбоубежищ в Красноярске

26 Сентября 2019 г.
В них смогут укрыться 3787 человек
Новости Барнаула: Алтайский край оказался самым «старым» в Сибири

Алтайский край оказался самым «старым» в Сибири

26 Сентября 2019 г.
Средний возраст его жителей – 40,5 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Лесные пожары в Сибири не думают прекращаться

Лесные пожары в Сибири не думают прекращаться

12 Октября 2019 г.
За неделю их число увеличилось
Новости Барнаула: При посадке самолета в аэропорту Барнаула треснуло лобовое стекло

При посадке самолета в аэропорту Барнаула треснуло лобовое стекло

10 Октября 2019 г.
Никто не пострадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356