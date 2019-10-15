В Алтайском крае зарегистрирован случай заболевания корью

Минздрав Алтайского края сообщил о случае заболевания корью в регионе. По данным главы ведомства Дмитрия Попова, житель Барнаула заразился после поездки за границу. Медики установили людей, с которыми контактировал больной – им экстренно были поставлены прививки от кори.

Врачи отмечают, что заразиться корью очень легко – заболевание передается практически в 100% случаях при контакте с инфицированным человеком. Первые симптомы болезни – температура выше 39 градусов, боль в горле, кашель и красная сыпь на теле, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При наличии этих признаков необходимо срочно обратиться к врачу. Лучший способ уберечь себя от недуга – прививка.

Напомним, что в феврале в Алтайском крае уже регистрировали случаи кори.

Фото: krascmp.ru